Жители красноярской многоэтажки боятся отпускать детей на улицу из-за буйной соседки

Жители Красноярска пожаловались на буйную жительницу многоэтажки на улице Александра Матросова. Видео ее атак на чужое имущество опубликовал Telegram-канал «Борус. Люди».

По словам жителей дома, их соседка уже давно ведет себя неадекватно и агрессивно. Она бегает по улицам с ножом, пытается повредить припаркованные во дворе машины, портит общедомовое имущество, например почтовые ящики. На одном из роликов видно, как разъяренная женщина отрывает их от стены, а затем пинает двери лифта.

В январе хулиганка облила лаком автомобиль, стоящий во дворе. Ее соседи говорят, что теперь боятся отпускать детей одних на улицу. Люди уже написали коллективную жалобу на женщину в полицию, но правоохранители не стали вмешиваться в ситуацию.

Ранее жители московского ЖК пожаловались на соседа, который гуляет по подъезду в трусах.