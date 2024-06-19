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Сбежавшего 5 лет назад осла нашли среди стада лосей, где он стал вожаком

Inside Edition: сбежавшего с фермы 5 лет назад осла нашли среди стада лосей

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Terrie Drewry/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США сбежавшего пять лет назад осла нашли среди стаи лосей, пишет Inside Edition. За это время он стал там вожаком.

Как рассказал Терри Дрюри, его осел по кличке Дизель сбежал пять лет назад во время похода, испугавшись пумы. Попытки отыскать животное не увенчались успехом, но вскоре питомец нашелся благодаря охотнику Максу Финнелу.

Тот рассказал, что охотился на лосей, когда увидел в их стаде осла. Кроме того, судя по поведению, он был у них вожаком. После того как Макс рассказал об этом случае в соцсетях, про него узнал Дрюри, который рад, что с животным все в порядке.

«В идеальном мире, конечно, мы бы хотели, чтобы он был дома, но он свободно бегает там со своим стадом лосей, и на данный момент он заслужил свою свободу», — добавил Терри.

Ранее в США медведь забрался в дом ради печенья.

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