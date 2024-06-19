Аналитики: на продление IT-ипотеки в 2025 году можно не рассчитывать

Власти начнут постепенно сворачивать программу льготной IT-ипотеки, так как покрывать разницу между ее ставкой и ставкой рефинансирования стало слишком дорого, считает финансовый аналитик Андрей Плотников. Рассчитывать, что ее в прежнем виде продлят на следующий год, не стоит, заявил он в беседе с 360.ru.

Выплаты банкам могут увеличиться еще более значительно, если Центробанк на следующем заседании повысит ставку до 17 или 18%, отметил эксперт. По этой причине большую часть льготных программ на несколько лет остановят, чтобы стабилизировать ситуацию. При этом он допустил, что некоторые программы льготного кредитования могут продлить, но подчеркнул, что квоты будут небольшие.

«Уже сейчас ставки по ипотеке в России дорогие и они станут расти еще сильнее. Получить кредит тяжело уже сейчас, и ситуация только усугубится», — заключил аналитик.

Напомним, до этого в Госдуме отмечали, что стартовавшая в середине 2022 года программа занимает 1,5% в структуре ипотечных портфелей российских банков. Сообщалось о планах правительства исключить из программы Москву и Петербург, а также повысить порог по минимальному уровню дохода специалистов из регионов.

Ранее стало известно, что IT-ипотека обошла по востребованности «Дальневосточную» и «Арктическую».