Издателя «Медузы»* оштрафовали на 14 тысяч рублей

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал издателя «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко на 14 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в суде, Тимченко признана виновной по статье 20.33 КоАП РФ. За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, и от 20 до 50 тысяч для должностных лиц.

Черемушкинский суд Москвы составил протокол на Тимченко об участии в нежелательной организации в конце мая.

До этого суд оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на «Медузу».

Генпрокуратура признала деятельность российского независимого интернет-СМИ «Медуза» нежелательной 26 января 2023 года.

В сентябре того же года Тимченко заявлял, что на ее телефоне нашли шпионское приложение Pegasus.

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