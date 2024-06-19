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В России призвали сделать платные отделения вузов дешевле для хорошистов

Депутат Рябоконь призвал сделать платные отделения вузов дешевле для хорошистов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В России нужно ввести дифференцированную шкалу оплаты обучения в вузах и ссузах в зависимости от школьной успеваемости. Такое предложение министру просвещения Сергею Кравцову направил петербургский депутат Андрей Рябоконь, передает «Парламентская газета».

Он отметил, что в сфере высшего и среднего специального образования в России наблюдается сокращение бюджетных мест и рост стоимости обучения. В связи с этим абитуриенты-хорошисты, которые не доберут баллы за экзамены, не могут получить образование из-за его высокой стоимости. Депутат призвал увеличивать бюджетные места пропорционально росту количества поступающих льготников, а также рекомендовать образовательным учреждениям дифференцировать стоимость обучения исходя из полученных абитуриентом баллов ЕГЭ или среднего балла в аттестате.

«Таким образом, индексация стоимости обучения должна коснуться лишь абитуриентов, имеющих низкий балл, а стоимость обучения для тех, чей балл близок к проходному, должна даже понизиться», — пояснил Рябоконь.

13 июня сообщалось, что ведущие российские вузы в следующем учебном году поднимут цены на обучение. Рекордсменом среди топ-10 вузов России по версии RAEX стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Он в среднем на 20% поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата.

Ранее депутат Виталий Милонов призвал адаптировать для молодых матерей учебные планы в вузах.

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