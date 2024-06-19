Политолог заявил о важной роли военно-морского флота в истории России

Военно-морской флот давно играет особую роль в истории России, сказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«С помощью ВМФ не только защищаются национальные интересы России, но и подчеркивается статус нашей страны как великой державы», — отметил он.

Политолог добавил, что за счет атомных подводных лодок ВМФ России представляет грозную силу.

«Президент России Владимир Путин, осознавая всю значимость флота, уделяет развитию ВМФ все большее внимание. С 2013 по 2022 год в состав Военно-морского флота России вошли 21 подводная лодка и 37 кораблей», — сказал он.

По словам Аджамяна, специальная военная операция продемонстрировала необходимость дополнительной защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов.

«Разрабатываются новые корабельные средства обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), о чем совсем недавно сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Касатонов. Созданию самих морских БПЛА в нашей стране также уделяют особое внимание», — заключил он.

Напомним, в Кронштадте с 19 по 23 июня работает Международный военно-морской салон «Флот-2024», в рамках которого будут продемонстрированы современные российские корабли, подлодки, а также средства борьбы с морскими дронами. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, пребывание в салоне «Флот-2024» подтвердили более 210 участников из 15 дружественных стран.