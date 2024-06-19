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Председатель Верховного суда РФ назвала главные тренды судопроизводства

Председатель ВС РФ Подносова заявила о важности цифровизации судопроизводства

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Depositphotos

Внедрение в судебные процессы цифровых технологий повышает доступность правосудия для граждан, исключает бумажную волокиту и сокращает сроки рассмотрения дел, заявила на Форуме глав высших инстанций стран БРИКС в Сочи председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, которую цитирует РАПСИ.

По словам Ирины Подносовой, цифровизация, которая позволяет гражданам осуществлять взаимодействие с судами в дистанционном формате, является ключевым трендом судопроизводства.

«Ряд возможностей, предоставляемых современными технологиями, способствуют повышению стандартов независимости судей и законности — например, автоматизированное распределение дел и обязательное аудиопротоколирование», — сказала председатель ВС РФ.

Соблюдение судами принципов справедливости и гуманизма, повышение правовой защищенности как потерпевших, так и обвиняемых, она назвала непременными условиями развития современных правопорядков.

По мнению главы ВС РФ, логичным завершением работы форума станет обмен мнениями по вопросу гармонизации законодательства государств-участников БРИКС.

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