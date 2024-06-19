Онищенко призвал изучить вызвавшие вспышку ботулизма микробы

Наказанием виновных в вспышке ботулизма в городах России ограничиваться нельзя, считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, в произошедшем следует разобраться, а врачам и технологам необходимо изучить возбудитель заболевания. Подобные бактерии могут использоваться как биооружие, заявил он в пресс-центре НСН.

«В данном случае нужно докопаться до истины. Нужно понять, какой из подтипов возбудителя был в этом салате», — убежден врач.

По мнению Онищенко, технологию производства продуктов в вакууме врачи должны взять на контроль, причем какие-то товары придется запретить. Он также заявил, что ботулотоксин на сегодняшний день входит в список естественных микробов, которые могут применяться как биооружие.

«Признаки этого были: резкий рост числа пострадавших, тяжесть течения», — добавил он и похвалил врачей, не допустивших ни одного летального исхода.

Напомним, в Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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