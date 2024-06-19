Облокотившаяся на москитную сетку девочка выпала с третьего этажа волгоградской многоэтажки

В Волгограде пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Инцидент произошел в Советском районе Волгограда, пятилетняя девочка осталась без присмотра взрослых и забралась на подоконник. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты третьего этажа.

Пострадавшая выжила, ее госпитализировали, подробности о состоянии ребенка не сообщаются. Как отметили в региональном МВД, это девятый подобный случай с начала лета. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что мальчика из Уфы госпитализировали после выпадения из окна пятого этажа. Инцидент произошел на Набережной улице. По предварительной информации, мать вместе с тремя детьми приехала к бабушке. Взрослые члены семьи отправились на кухню пить чай, ребенок вместе со старшими братьями остался в комнате. Годовалый мальчик хотел выглянуть на улицу. Для этого он поднялся на подоконник, но в итоге спикировал вниз.

Ранее пятилетний мальчик выжил после падения из окна в Приморье.