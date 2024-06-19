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Россиян предупредили об опасности заражения «малой чумой»

Геннадий Онищенко: туляремия – опасное заболевание с симптомами полной интоксикации

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Depositphotos

На всех континентах северного полушария распространяется опасное заболевание – туляремия, которую также называют «малой чумой», предупредил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Симптомы болезни представляют собой «полный набор интоксикации», подчеркнул он в пресс-центре НСН.

Заболевание протекает очень тяжело, начинается оно с внезапного повышения температуры до 38-40 градусов, отметил Онищенко.

«Чуть позже добавляются головная боль и головокружение, болят мышцы и поясничная область, наблюдаются потеря аппетита и рвота. полный набор интоксикации», — добавил он.

При проявлении симптомов туляремии важно оперативно обратиться к врачу, заключил специалист.

Напомним, врачи предупреждают, что туляремию в России переносят комары. Эта болезнь встречается в 65 субъектах страны, самая неблагоприятная эпидемическая обстановка отмечается на территориях Карелии, Ставропольского края и ДНР. Восприимчивость людей к ней составляет почти 100%, без своевременного лечения туляремия может привести к серьезным осложнениям, включая летально опасное заражение крови.

Ранее Онищенко призвал проверить поставляемые в Россию бананы на содержание фенола.

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