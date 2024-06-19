Названы лучшие места для сбора земляники в Подмосковье

В подмосковных лесах уже можно собирать первую землянику, она созрела на пригорках и светлых березовых опушках. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Он уточнил, что в регионе можно собрать лесную и луговую ягоду.

«На юге области в сторону Оки, где Ступино, Кашира, растет луговая земляника. Это достаточно редкая для нас ягода, более южная. Но тем не менее ее можно найти на лугах, на берегу Оки. Мне ее вкус даже больше нравится, чем нашей лесной», — уточнил Тихомиров.

При этом лесную ягоду можно найти на востоке и юго-востоке, если двигаться в сторону Рязани и Владимирской области, продолжил эксперт. Специалист также добавил, что ягоды не рекомендуется собирать вдоль трасс и железных дорог.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что землянику считают природным антибиотиком благодаря содержанию витамина C, поэтому ее полезно включать в рацион при простуде. Она отметила, что в этой ягоде также содержатся магний и витамины группы B.

Ранее сообщалось, что ягоды из Херсонской области появились в продаже в Москве.