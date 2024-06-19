В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность, он призвал жителей спуститься в укрытия. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

Через несколько минут после данного сообщения белгородский губернатор сообщил о повторном запуске сирены ракетной опасности.

Утром 19 июня Гладков сообщал, что ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. Гладков попросил граждан спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Вечером 18 июня ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина, его с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в местную центральную районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.