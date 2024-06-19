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Российский школьник попал в реанимацию после поездки на микроавтобусе

На Ставрополье 13-летний школьник сломал позвоночник в поездке на микроавтобусе

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ГИБДД Ставропольского края

В Георгиевском округе Ставропольского края поездка для школьника в рейсовом микроавтобусе закончилась обращением за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Инцидент, в результате которого пострадал 13-летний мальчик, произошел вечером 18 июля. По данным инспекции, 60-летний водитель транспортного средства не снизил скорость, переезжая через лежачий полицейский, и не обеспечил безопасность пассажиров.

«Находившийся на заднем сидении 13-летний школьник подскочил на неровности и с силой вернулся на сидение. В результате ребенок с компрессионным переломом позвоночника госпитализирован», — рассказали в пресс-службе МВД.

По данным Госавтоинспекции, водителя дважды за год привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима. В момент инцидента мужчина был трезв.

Ранее в Ленобласти школьница упала с лестницы на даче и попала в реанимацию.

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