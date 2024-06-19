Путин назвал форум председателей Верховных судов важным для сотрудничества стран БРИКС

Форум председателей Верховных судов стран БРИКС укрепляет доверие между участниками, цитирует президента России Владимира Путина «Российское агентство правовой и судебной информации» (РАПСИ).

«Работа форума служит укреплению доверия и сотрудничества между участниками БРИКС, развитию наших правовых систем», — сказал Путин.

Он добавил, что проведение форума также помогает совершенствовать судопроизводство и обеспечить единообразие судебной практики.

Путин считает, что результаты форума будут широко востребованы.

«Ваши встречи в таком формате становятся традиционными, отличаются насыщенной повесткой и содержательными дискуссиями», — заключил президент.

Напомним, форум председателей Верховных судов стран БРИКС проходит в Сочи с 18 по 21 июня.