В Татарстане еще один человек попал с ботулизмом в больницу после того, как поел салат

Еще один человек обратился в больницу в Казани с признаками ботулизма. Таким образом общее число зарегистрированных случаев инфицирования в Татарстане выросло до 15 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, незадолго до того, как мужчина обратился в больницу, он поел салат с фасолью из доставки.

По факту отравления жителей региона в Казани возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Накануне Baza писала, что причиной отравления 150 человек в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани стала консервированная фасоль, которая была использована для приготовления салата «Лобио с фасолью».

Столичный главк СК России возбудил уголовное дело после массового отравления продуктами, которые жители Москвы заказали через сервис доставки продуктов. Пострадавшие обращались в московские больницы за медпомощью с признаками сильного пищевого отравления. Позже выяснилось, что с такими же симптомами попали в больницы и жители других городов.

Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.