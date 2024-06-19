Российские паломники умерли в Саудовской Аравии

Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Джидде.

Как рассказал представитель консульства, во время совершения обрядов хаджа скончались один мужчина и три женщины по естественным причинам, связанным с состоянием их здоровья и возрастом. Уточняется, что паломники будут захоронены в Мекке.

По словам собеседника агентства, случаи смерти среди паломников во время хаджа происходят регулярно и не являются чем-то необычным в силу того, что в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто имеют заболевания.

До этого стало известно, что число лишившихся жизни паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577. Два арабских дипломата на условиях анонимности рассказали, что не менее 323 из них были египтянами. Причиной их кончины стала жара. Кроме одного — он в давке получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам собеседников издания, еще не менее 60 из них — иорданцы.

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