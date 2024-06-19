В Кузбассе пропавшую девочку нашли мертвой на дне колодца

Пропавшая в Кемеровской области 12-летняя девочка найдена мертвой на дне колодца, на теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Школьницу, пропавшую в городе Топки, более суток искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, девочка ушла из дома и не вернулась, в последний раз ее видели в магазине «Пятерочка».

Ребенка удалось обнаружить на дне колодца возле заброшенного здания. Следователи установили, что смерть девочки носила криминальный характер. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Выясняется, надругался ли он над школьницей перед убийством. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Ростовской области похитил и убил девятилетнюю девочку. Инцидент произошел в станице Ольгинской, там подозреваемый увидел девочку, заманил в машину, после чего увез в поле за поселком. Родители искали девочку около двух часов, после чего обратились в полицию. Сотрудники правопорядка отследили эвакуатор по системе ГЛОНАСС, однако к моменту их прибытия ребенок был уже мертв. Подозреваемого задержали.

Ранее в Воронежской области соседи спасли 11-летнюю девочку от педофила.