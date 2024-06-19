СК возбудил дело о теракте после атаки дронов в Ростовской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки беспилотных летательных аппаратов по территории двух предприятий в городе Азове Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По данным Baza, первый дрон врезался в резервуар с дизельным топливом, расположенный на территории предприятия «Азовпродукт». Резервуар загорелся, огонь быстро распространился. В тушении пожара были задействованы два пожарных поезда и почти 200 человек. Мероприятия по ликвидации огня продолжались почти сутки. В управлении МВД на транспорте по СКФО был введен план «Тайфун».

Спустя какое-то время еще два беспилотника атаковали территорию предприятия «ДонТерминал» в селе Кагальник Азовского района Ростовской области. Этот инцидент не привел к пожару. Сотрудники Росгвардии проверили территорию и не нашли никаких неразорвавшихся взрывчатых веществ.

Управлением по расследованию военных преступлений ГСУ СК РФ было возбуждено дело по ч.2 ст. 205 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и главного управления разведки министерства обороны республики.

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