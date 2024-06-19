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Россиян предупредили, где еще может может быть вызывающий ботулизм токсин

ТАСС: вызывающий ботулизм токсин может быть в ферментированных продуктах

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Shutterstock

Опасный ботулотоксин, который вызывает ботулизм, можно обнаружить не только в консервированной продукции, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов, пишет ТАСС.

К ферментированным продуктам относятся, например, квашеная капуста, соленая и копченая рыба, колбасы, упакованные в кишку, пояснил эксперт.

Профессор посоветовал для профилактики ботулизма кипятить консервы перед употреблением их в пищу. А при изготовлении домашних консервов нужно тщательно промывать продукты, тару, а также соблюдать режим стерилизации. Продукты стоит мариновать и солить, а также при консервировании нужно обеспечить доступ воздуха в тару.

Также Чуланов призвал следить за сроками годности продуктов и консервов и не есть консервы с признаками вздутия.

Сразу можно не понять, что человек заболел ботулизмом, отметил специалист, так как инкубационный период составляет от четырех часов до суток. При заболевании температура тела не меняется, а из симптомов могут проявляться сухость во рту и нарушение глотания, развиваться нарушение зрения, сильная мышечная слабость и острая дыхательная недостаточность. В отдельных случаях есть риск развития парезов или параличей. Если после употребления продуктов человек почувствовал себя плохо, стоит вызвать скорую помощь, предупредил Чуланов.

Ранее было названо число жителей Москвы, у которых врачи подозревают ботулизм.

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