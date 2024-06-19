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Суд дал 7 лет колонии россиянину, домогавшемуся 10-летней девочки в лифте

В Вологде мужчина, домогавшийся ребенка в лифте, получил 7 лет колонии

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Вологодском городском суде огласили приговор местному жителю по обвинению в домогательствах ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как удалось установить и доказать следователям, в январе 2024 года житель Вологды приставал к ребенку в лифте многоэтажки по улице Архангельской. Родители 10-летней школьницы обратились с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого удалось задержать.

35-летний россиянин признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Подсудимого также обязали выплатить 200 тысяч рублей семье девочки в качестве компенсации морального вреда.

До этого сообщалось, что в Подмосковье полицейские ищут иностранца, который зашел в лифт с 17-летней девушкой и попытался ее раздеть. Иностранный гражданин зашел в лифт за несовершеннолетней и стал к ней приставать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Следователи и оперативники устанавливают личность злоумышленника и работают над его поисками.

Ранее мужчина приставал к детям на площадке в Ленобласти и угрожал им пистолетом.

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