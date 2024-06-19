В Москве мигрант задул свечи в храме и напал на прихожанку

Уголовное дело завели на мигранта, который задул свечи в одной из церквей Москвы и напал на прихожанку за сделанное замечание. Об этом сообщает Telegram-канал столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело в связи с противоправными действиями в церкви на юго-западе Москвы», — уточнили в ведомстве.

Фигурантом дела стал 20-летний гражданин Республики Таджикистан. Он обвиняется по статье о нарушении права на свободу вероисповеданий.

В ведомстве подчеркнули, что днем во вторник, 18 июня, мигрант «с целью оскорбления религиозных чувств православных» потушил свечи в церкви. На кадрах опубликованного видео видно, как фигурант задувает свечи на каноне — поминальном столе. В СК обратили внимание, что после этого гражданин Таджикистана «применил насилие в отношении прихожанки данного храма».

Сотрудники столичного СК задержали фигуранта и сейчас проводят с ним необходимые следственные действия.

В ведомстве заявили о намерении ходатайствовать перед судом об избрании мигранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.