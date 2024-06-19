Страницы «интернет-психологов» в сети призвали маркировать по уровню компетентности

В России необходимо ввести дополнительную процедуру для пользователей, которые выдают себя за психологов. Следует проверять уровень их образования и отмечать аккаунты соответствующей маркировкой. Такое предложение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову, передает RT со ссылкой на копию обращений.

Депутат напомнил, что в России растет количество людей, которые представляются психологами и психотерапевтами, не имея при этом профильного высшего образования. Большая часть таких «специалистов» прошли онлайн-курсы и стали зарабатывать «на страхах и тревогах россиян», не предоставляя никаких гарантий, подчеркнул он.

Чаще всего псевдопсихологи находят клиентов в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений, отметил Чернышов. Он призвал обязать администрацию ресурсов проводить проверку страниц таких людей, запрашивать сертификаты об их образовании.

После проверки, по мнению парламентария, нужно отмечать их страницы специальной маркировкой, которая будет сообщать пользователям, можно ли доверять конкретному специалисту. Аккаунты, владельцы которых не прошли проверку, должны помечаться как подозрительные, заключил депутат.

Напомним, специалисты поддерживают принятие в России закона о психологической помощи, согласно которому у психологов будут проверять наличие образования. Завотделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов подчеркивал, что без диплома человек может называться блогером, но не психологом.

Ранее врач объяснила разницу между психологом и психотерапевтом.