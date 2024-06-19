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В ЯНАО осудили мужчину, который вывесил пасынка с балкона вниз головой

На Ямале мужчина получил три года колонии за издевательства над тремя пасынками

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель ЯНАО избивал троих маленьких пасынков и угрожал им отрезать пальцы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение суда.

Мужчину из Ноябрьска задержали осенью 2023 года после жалоб соседей. В тот момент 29-летний отчим в очередной раз применил силу в отношении приемных детей. Его обвинили в трех преступлениях, в том числе в истязании малолетних.

Оказалось, что мужчина бил мальчиков ремнем и скакалкой, угрожал одному из них ножом и вывешивал его с балкона вниз головой. Отчим держал пасынка за ноги и угрожал отпустить. Обвиняемый утверждал, что лишь воспитывал детей, держа их в строгости.

В итоге суд вынес ему обвинительный приговор и приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен выплатить двум детям по 100 тыс. рублей, а третьему — 80 тыс. в качестве компенсации за физические и нравственные страдания. Сообщается, что сторона обвинения считает приговор слишком мягким и собирается его обжаловать.

Ранее учительница из Калининграда получила условный срок за истязание собственного сына.

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