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В Красноярске мужчина приехал в гости к внуку и ограбил родственников на 1 млн рублей

В Красноярске будут судить мужчину, ограбившего родственников на 1 млн рублей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, приехавшего к дочери по случаю рождения внука и обокравшего своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным следствия, обвиняемый приехал в гости к своей дочери на день рождения внука. Мужчина заметил шкатулку с драгоценностями и похитил ее. Небольшую часть похищенного он поместил под коврик в багажнике своего автомобиля, а остальное положил в пакет и спрятал во внутреннем кармане куртки.

Вскоре ему позвонила свекровь дочери, она сообщила, что написала заявление в связи с кражей драгоценностей. Мужчина, испугавшись ответственности, выкинул пакет с золотом в парке. Позже он одумался и вернулся, но ювелирные изделия пропали.

Общий ущерб составил почти 1 млн рублей, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о краже, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудница частной компании вместе с мужем похитила из офиса фирмы 91 млн рублей. Женщина взяла ключи от сейфа и передала их своему супругу. Семейная пара проникла в помещение. Супруги планировали забрать деньги и скрыться, однако вскрыть сейф не смогли. Тогда злоумышленники положили его в чемодан и вынесли из помещения вместе с находящимися там деньгами. 27-летнего грабителя и его 25-летнюю жену задержали, закрытый сейф с деньгами нашли в квартире супругов. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее россиянин выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать 950 тысяч рублей долга.

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