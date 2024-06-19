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Из России выслали более 30 тысяч иностранцев

С начала 2024 года из России выслали более 30 тысяч нелегальных мигрантов

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Илья Питалев/РИА Новости

Более 30 тыс. иностранцев были высланы с территории России с начала 2024 года, это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) страны Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, полицейские также закрыли въезд 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.

Кроме того, за неделю проведения операции «Нелегал-2024» сотрудники МВД пресекли более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, заметила Волк.

Согласно данным представителя ведомства, в рамках «Нелегала» в административном порядке депортировали за пределы России около 9 тыс. иностранных граждан.

К административной ответственности привлечены свыше 6 тыс. работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности, добавила Волк.

Также она отчиталась о том, что после действий МВД было возбуждено около 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.

Ранее Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима в России.

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