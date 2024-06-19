Россиянин отомстил возлюбленной из-за расставания и разослал друзьям ее интимные фото

В Нязепетровске мужчина распространил в сети интимные фото бывшей возлюбленной из-за расставания. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

По данным следствия, россиянин некоторое время встречался с женщиной, возлюбленная отказалась продолжать отношения и сообщила ему о разрыве. Из чувства мести мужчина отправил со своего телефона обнаженные фото подруги девятерым знакомым.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. Мстительный бывший может получить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве супругов подозревают в том, что они выманивали у ребенка откровенные фото. 12-летняя девочка познакомилась с 16-летним молодым человеком, они начали переписываться. Вскоре выяснилось, что за профилем подростка скрывается 47-летний мужчина. Девочка хотела прекратить переписку, но мужчина стал угрожать ей распространением снимков среди ее друзей. Подозреваемого оперативно задержали. Выяснилось, что его 43-летняя супруга была в курсе происходящего и иногда общалась с девочкой от лица 12-летней сестры нового знакомого.

Ранее в Чувашии подросток вымогал у ребенка интимные фото и публиковал их в сети.