Отец захватчика заложников в СИЗО заявил, что его не уведомляли о судьбе сына

Отец Малика Гандалоева, одного из предполагаемых захватчиков заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону, заявил, что ему никто ничего не говорил о судьбе сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина усомнился в том, что его сын мог принять участие в захватнической акции и в принципе находиться в СИЗО.

«Мне власти ничего не сказали. Мой сын не принимал там участия. И правильное, и неправильное — все что ни попадя пишут, дезинформацию», – сказал Умарбек Гандалоев.

Родители Гандалоева проживают в Малгобекском районе Ингушетии. Местные жители рассказали корреспонденту РИА Новости, что Умарбек Гандалоев — уважаемый в республике человек, хороший врач, добросовестный человек, семья у него приличная.

В марте прошлого года Умарбек Гандалоев записал видеообращение к водителям рейсовых автобусов, попросив их помочь найти двух сыновей – Малика и Рамазана. По его словам, вечером 27 февраля братья вместе с однокурсником покинули рейсовый автобус в станице Троицкая, после чего их больше никто не видел. За сведения о местопребывании пропавших сыновей Гандалоев тогда пообещал вознаграждение.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее в Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм.