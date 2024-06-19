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Россиянка избила сожителя тяпкой и попала под следствие

На Алтае женщина жестоко избила сожителя тяпкой

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СК РФ по Алтайскому краю

Жительницу Новоалтайска обвинили в нанесении побоев своему сожителю, россиянка избила мужчину тяпкой в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 13 июня, 52-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. В какой-то момент между ними возникла ссора. В ходе конфликта женщина схватила тяпку и избила ею мужчину.

41-летнего пострадавшего госпитализировали, мужчина потерял много крови, спасти его не смогли. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Заводоуковском районе Тюменской области ранее судимый мужчина избил сожительницу железной палкой. 50-летний сельчанин распивал со своей возлюбленной спиртные напитки, между ними возникла ссора. В ходе словесной перепалки мужчина схватил кусок металлической арматуры и несколько раз ударил ею сожительницу, дебошира задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин избил сожительницу поленом из-за расставания.

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