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Двое мужчин пытались заманить ребенка в машину, обещая отвезти его в больницу к родителям

В Германии 10-летний мальчик убежал от похитителей, заманивавших его в машину

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Paul Zinken/Global Look Press

В Германии незнакомцы предложили 10-летнему мальчику отвезти его к родителям, которые попали в больницу. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел 17 июня в Нойштрелице. Как позже рассказал ребенок, автомобиль, в котором сидели двое мужчин, остановился рядом, когда он шел один по улице. Неизвестные сказали ребенку, что его родители находятся в больнице и что они могут отвезти его туда прямо сейчас. Тем не менее мальчик не стал садиться к ним в машину и быстро побежал домой. Там он увидел отца, который, как и его мать, не попал в больницу, и рассказал ему о произошедшем.

«Мальчик описал этих двух мужчин следующим образом: У водителя были темные светлые волосы нормальной длины, он носил бороду. Пассажир был темным блондином и носил очки. Больше об этих людях пока ничего не известно», — сказал представитель полиции во вторник.

В полиции проверяют эту информацию и предупреждают взрослых о возможных похищениях детей.

Ранее женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына.

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