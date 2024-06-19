В Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в баке с водой на даче

В Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетний ребенок упал в бак с водой на дачном участке и захлебнулся. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в селе Липчинское, мать работала в огороде и оставила без присмотра двухлетнюю дочь. Девочка ходила по дачному участку и упала в садовый бак с водой, женщина вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти пострадавшую.

По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, известно, что семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и не состояла на учете как неблагополучная.

До этого сообщалось, что в Василеостровском районе Петербурга двухлетний мальчик попал в реанимацию после водных процедур. Родители решили искупать двухлетнего сына. Они набрали в ванну воду, посадили туда мальчика и оставили его без присмотра. В какой-то момент ребенок потерял равновесие, погрузился в воду и едва не захлебнулся. Мать и отец немедленно вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в отделение реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Ранее в Ленобласти отец нашел двухлетнего сына на дне бассейна.