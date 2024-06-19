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Россиянка, изрезавшая ножом полуторагодовалого сына, получила 11 лет колонии

Жительница Башкирии получила 11 лет колонии за нападение с ножом на сына

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ГТРК «Башкортостан»

Белебеевский городской суд огласил приговор 22-летней местной жительнице, которая обвинялась в покушении на жизнь полуторагодовалого сына. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан.

По данным следствия, в октябре 2023 года россиянка поссорилась с отцом своего полуторагодовалого сына, решив выместить обиду на ребенке, она схватила нож и воткнула лезвие в живот мальчику. Пострадавшего удалось спасти, сейчас он постоянно проживает с отцом.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае в отношении 54-летнего жителя Отрадненского района возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проверка семьи 13-летнего мальчика показала, что его отец систематически не исполнял свои обязанности, пьянствовал и избивал ребенка. Мальчика забрали из семьи и поместили в специализированный реабилитационный центр, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее россиянка поссорилась с сыном и ударила его ножом в грудь.

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