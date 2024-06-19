В Магнитогорске родители держали взаперти семилетнего сына

В Магнитогорске семилетний мальчик долгое время был изолирован от общества из-за родителей с психическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дошкольника изъяли из семьи в сентябре 2023 года, как установили сотрудники правоохранительных органов, его держали взаперти в квартире родители. Мальчик не посещал школу и детский сад, не наблюдался в детской поликлинике.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении родителей было возбуждено уголовное дело. После ряда экспертиз было установлено, что мать и отец ребенка страдают психическим расстройством, дошкольника передали в социально-реабилитационный центр, по ходатайству органов опеки, родителей ограничили в правах на сына.

До этого сообщалось, что на Урале изъяли из семьи девочку, которая никогда не ходила в школу. В полицию обратились жильцы одной из многоэтажек в Екатеринбурге, которых беспокоили постоянные крики и плач ребенка. Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили в квартире различные религиозные атрибуты. Ребенка госпитализировали, ее мать прошла курс лечения в специализированном медицинском учреждении. Семья будет находиться под пристальным контролем сотрудников полиции.

Ранее мать мальчиков, найденных в подвале дома в Петербурге, выкрала их из больницы.