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Отец захватчика заложников в СИЗО Ростова сомневается в виновности сына

Отец захватчика заложников в Ростове сомневается в участии сына в захвате

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Отец Малика Гандалоева, одного из предполагаемых захватчиков заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону, поставил под сомнение участие своего сына в захвате. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам проживающего в одном из сел Малгобекского района Игушетии Умарбека Гандалоева, его никто не уведомлял о судьбе сына. Поэтому он не уверен, что его сын вообще участвовал в захвате заложников. Умарбек Гандалоев призвал журналистов разобраться в случившемся, а не писать дезинформацию.

В свою очередь, односельчане Гандалоевых назвали их семью хорошей и порядочной и пользующейся авторитетом у местных жителей.

До этого сообщалось, что дом Малика Гандалоева оказался заброшенным.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее в Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм.

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Захват заложников в Ростове
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