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В Кузбассе пропала девочка, возбуждено дело

В Кузбассе возбуждено дело после пропажи школьницы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Двенадцатилетняя ученица исчезла в городе Топки Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По предварительной информации, 18 июня 2024 года около 10 утра девочка ушла из дома, где проживает с семьей, и не вернулась; ее местонахождение до сих пор неизвестно, говорится в официальном заявлении.

В связи с исчезновением девочки в Топках следственными органами СУСК России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств произошедшего. На место происшествия направлена следственная группа, которая включает в себя криминалистов-следователей.

В настоящее время следователи совместно с оперативными подразделениями МВД, спасателями и добровольцами активно проводят поисковые работы. Также проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств исчезновения девочки.

Уточняется, что расследование этого уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления.

Описание пропавшей: девочке около 12 лет, рост примерно 170 см, среднего телосложения, темно-красные волосы до плеч. Она была одета в широкие светло-коричневые спортивные брюки и белую футболку с розовым принтом. У нее была при себе тканевая сумка с мобильным телефоном.

Ранее в Бурятии подросток нашел потерявшегося трехлетнего мальчика.

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