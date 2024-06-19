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В Ростовской области локализовали пожар в резервуаре с нефтепродуктами

МЧС: в Ростовской области спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе

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МЧС РФ по Ростовской области

Пожар, охвативший резервуар с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Отмечается, что в 05:30 мск пожар в Ростовской области локализован на 3 200 кв. м.

18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. По его данным, в результате атаки никто не пострадал. По данным МЧС, к ликвидации пожара на площади 3,2 тысячи квадратных метров и объемом 4 тысячи кубометров привлекли 200 человек и 49 единиц техники.

Позднее Голубев заявил, что риски распространения пожара, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты отсутствуют, угроз для населения нет. Губернатор также проинформировал, что в настоящее время лабораторией Роспотребнадзора проводится мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ специалистами зафиксировано не было.

Ранее в Ростовской области ликвидировали несколько украинских дронов.

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