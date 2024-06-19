В российским городе с самолета распыляют отраву для комаров

В российском городе Кургане начали распылять специальное средство с самолетов для борьбы с нашествием мошек и комаров, появившихся после наводнения. Об этом сообщил заместитель мэра города Антон Науменко.

«Мы приступаем к обработке зон вдоль реки Тобол, которые были затоплены. Там наблюдается большое количество комаров и мошек, которые продолжают размножаться. Наша цель — обеспечить безопасность жителей города от насекомых», — поделился Науменко в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации Кургана.

Планируется провести обработку зоны вдоль реки Тобол от мошек и комаров с использованием безопасного для животных, людей и окружающей среды препарата, отметили в мэрии.

Процесс обработки займет пять дней при благоприятных погодных условиях.

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