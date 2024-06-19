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В российским городе с самолета распыляют отраву для комаров

Курган с самолета обработали от мошек и комаров

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Patrick Pleul/Global Look Press

В российском городе Кургане начали распылять специальное средство с самолетов для борьбы с нашествием мошек и комаров, появившихся после наводнения. Об этом сообщил заместитель мэра города Антон Науменко.

«Мы приступаем к обработке зон вдоль реки Тобол, которые были затоплены. Там наблюдается большое количество комаров и мошек, которые продолжают размножаться. Наша цель — обеспечить безопасность жителей города от насекомых», — поделился Науменко в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации Кургана.

Планируется провести обработку зоны вдоль реки Тобол от мошек и комаров с использованием безопасного для животных, людей и окружающей среды препарата, отметили в мэрии.

Процесс обработки займет пять дней при благоприятных погодных условиях.

До этого врач рассказала, как стать менее привлекательным для комаров. Привлекательность человека для них зависит от того, какие микробы живут на коже человека. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова.

Ранее россиян предупредили об опасности, которая подстерегает на пляжах.

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