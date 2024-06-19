Арестованному в РФ американскому военному могут дать около пяти лет колонии

Обвинение попросило суд во Владивостоке приговорить арестованного в городе американского военного Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает РИА Новости.

»(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания ... в колонии-поселении», — сказал прокурор в ходе заседания суда.

Также он попросил назначить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тыс. руб.

До этого стало известно, что Блэк не признал вину в том, что он угрожал лишить свою девушку жизни, а вину в краже американец признал частично.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб.

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