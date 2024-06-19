Стало известно о 577 погибших паломниках во время хаджа

Количество лишившихся жизни паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

Два арабских дипломата на условиях анонимности рассказали, что не менее 323 из них были египтянами. Причиной их кончины стала жара. Кроме одного — он в давке получил травмы несовместимые с жизнью. По словам собеседников издания, еще не менее 60 из них — иорданцы.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку.

13 июня сообщалось, что премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд не примет участие в саммите G7 в Италии из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа.

16 июня премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление российским мусульманам с праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения. Он приходится на 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа, именно в это время завершается хадж.

Ранее в России разгорелись дискуссии вокруг ношения никабов.