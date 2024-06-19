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Температура ниже нормы ожидается в Москве в конце недели

Вильфанд: температура на 1-2 градуса ниже нормы ожидается в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

К концу недели в Москве ожидается снижение температуры воздуха до 22 градусов, что на 1-2 градуса ниже обычного уровня. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, погода будет малооблачной и солнечной.

По прогнозу, с пятницы по воскресенье ночные температуры будут колебаться от 9 до 13 градусов, а дневные — от 18 до 22 градусов. Вильфанд отметил, что хоть температура будет ниже обычной, но начиная с пятницы ожидается преимущественно ясная или переменчивая облачность.

Он подчеркнул, что с начала летнего солнцестояния в пятницу солнечная энергия будет максимальной, но воздушные массы будут прохладными, что приведет к понижению температуры. Таким образом, хоть ожидается летняя погода, но на 1-2 градуса ниже среднего уровня.

В выходные погода будет в основном солнечной, с возможными кратковременными дождями в отдельных районах.

В среду в Москве ожидается повышение температуры на 4 градуса выше среднего значения, при этом осадки не предвидятся. Однако в четверг дожди вернутся в столицу и будут продолжаться весь день, со снижением дневных температур, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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