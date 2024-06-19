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В США разочаровались проектом плавучего пирса в секторе Газа

NYT: пирс для доставки гумпомощи в секторе Газа могут демонтировать досрочно

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Соцсети

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена разочаровались в проекте временного плавучего пирса у побережья сектора Газа, пристань могут демонтировать досрочно. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее информации, пирс стоимостью $230 млн, который американские военные построили для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав, «в значительной степени провалил свою миссию» и может завершить свою работу «на несколько недель раньше, чем первоначально ожидалось». Вероятно, это произойдет в июле, сообщает издание.

В публикации отмечается, что пристань проработала всего около 10 дней, остальное время ее ремонтировали после того, как она получила повреждения из-за непогоды.

Проект начал работать в середине мая. Результаты доставки гуманитарной помощи в сектор Газа были неоднозначными: большую часть грузов разграбили по дороге.

16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении ежедневной «тактической паузы» в военных действиях в секторе Газа в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности к полному прекращению огня в секторе Газе.

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