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ОП попросила Минприроды скорректировать проект приказа о времени охоты на медведей

ОП: Минприроды нужно скорректировать проект приказа о времени охоты на медведей

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Общественная палата России (ОП) не одобрила проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии, который продлевает срок охоты на бурого и гималайского медведей. Об этом, ссылаясь на письмо главы комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елены Шаройкиной, сообщает газета «Ведомости».

В настоящее время охота на бурого и гималайского медведя разрешена до 31 декабря. В соответствии с проектом нового приказа Минприроды охотиться на бурого медведя можно будет с 21 марта по 10 июня и с 1 июля до 28 (29) февраля, а на гималайского также с 1 июля и до 28 (29) февраля.

По мнению Шаройкиной, продление сроков охоты ставит под угрозу беременных или только что разродившихся медведиц и медвежат. Эксперты отметили, что охота в этот период приводит к исчезновению потомства, что угрожает численности популяции медведей и ее восстановлению. В связи с этим Шаройкина попросила министра Александра Козлова не подписывать приказ и поручить переработать его, учитывая мнение специалистов.

В свою очередь, представитель Минприроды подчеркнул, что окончательное решение остается за главами регионов. Они же определяют виды разрешенной охоты и при необходимости устанавливают ограничения.

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