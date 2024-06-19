Солнечная погода в Москве сменится грозами и осадками

В среду в Москве ожидается повышение температуры на 4 градуса выше среднего значения, при этом осадки не предвидятся. Однако в четверг дожди вернутся в столицу и будут продолжаться весь день, со снижением дневных температур, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

По словам специалиста, в среду день пройдет без осадков, будет переменная облачность и много солнца. Температура поднимется на 4 градуса выше обычного, что создаст июльскую атмосферу. В четверг вечером начнутся осадки, которые продержатся весь день, и их интенсивность будет различной по разным районам, что характерно для лета, отметил метеоролог.

Вильфанд также добавил, что в четверг ожидаются грозы и усиление ветра до 17 м/с.

Кроме того, произойдет значительное изменение циркуляции воздушных масс. После прохождения холодного фронта в четверг ожидаются сначала северо-западные, а затем северные воздушные потоки вместо теплых юго-западных. Это приведет к понижению температуры воздуха: ночью на четверг ожидается 17-19 °C тепла, а днем температура составит около 23 °C.

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