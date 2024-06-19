Обвиняемую в мошенничестве экс-депутата выпустили из московского СИЗО

Тверской суд Москвы в ходе повторного разбирательства освободил из следственного изолятора (СИЗО) обвиняемого в мошенничестве бывшего муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

12 декабря 2022 года Хараидзе признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения и приговорили к четырем годам лишения свободы. Однако Московский городской суд решил, что разбирательство было проведено неполно, и вернул дело на повторное рассмотрение.

В ходе нового разбирательства адвокатам экс-депутата удалось добиться изменения меры пресечения для обвиняемой с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест.

Защита утверждает, что в деле не имеется доказательств того, что Хараидзе совершила мошенничество.

До этого Апелляционный корпус Московского городского суда отменил обвинительный приговор в отношении бывшего московского муниципального депутата Тверского района Хараидзе.

Ранее в Перми бывшего депутата приговорили к четырем годам колонии из-за дебоша в баре.