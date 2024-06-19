Эндокринолог рассказала, как обезопасить детей от диабета в будущем

Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара в крови становится высоким. Это заболевание, которое опасно своими осложнениями, встречается как у взрослых, так и у детей. О том, как защитить ребенка от диабета, «Газете.Ru» рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

Она отметила, что видов диабета достаточно много. Но основных типов заболевания встречается два: диабет I типа и диабет II типа. Именно при них сахар крови может подниматься до колоссальных цифр.

«Диабет I типа, как правило, развивается в детстве или молодом возрасте и связан с неспособностью организма вырабатывать инсулин. Диабет II типа чаще встречается у взрослых и связан с плохим реагированием организма на инсулин или его недостаточным производством. Но, к большому сожалению, диабет II типа «молодеет». И всё чаще мы наблюдаем его у подростков. Поэтому к этой группе детей мы, эндокринологи, относимся с особым контролем», — рассказал Хайкина.

К симптомам диабета, по ее словам, относятся: частое мочеиспускание; чувство жажды; повышенный аппетит; потеря веса без явной причины; усталость; затуманенное зрение.

«Диабет опасен своими осложнениями. Он может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, повреждению нервов (нейропатия), почечной недостаточности, повреждению зрения и даже ампутации конечностей. Однако такое происходит только в тех случаях, если человек не контролирует уровень сахара», — отметила детский эндокринолог.

Причины возникновения диабета разнообразны. Диабет I типа обычно связан с аутоиммунными процессами, когда организм атакует свои же клетки поджелудочной железы. Из-за этого поджелудочная железа не в состоянии вырабатывать инсулин. Тот самый гормон, который снижает сахар крови.

«К сожалению, предупредить развитие у ребенка диабета I типа нельзя. Однако, чтобы не допустить прогрессирования заболевания, важно своевременно обратить внимание на симптомы, напоминающие диабет, и регулярно посещать врачей», — отметила она.

Диабет II типа связан с генетическими факторами, а также с образом жизни, включая избыточный вес и недостаточную физическую активность. Поэтому предотвратить развитие этого заболевания можно.

«Основа для диабета действительно начинает закладываться в детстве. И вина этому — избыточный вес. Ожирение у детей возникает, в большинстве случаев, по двум причинам: неправильное питание и недостаток физической активности. Не стоит допускать набор лишнего веса у детей, чтобы избежать диабет II типа в будущем», — добавила врач.

Чтобы защитить детей от этого заболевания, врач дала родителям несколько рекомендаций.

Во-первых, это правильное питание: обеспечьте сбалансированное питание, включающее много овощей, фруктов, цельных зерен и нежирных белков. Ограничьте потребление сахара и быстрых углеводов.

Во-вторых, регулярная физическая активность: поощряйте детей заниматься спортом или активно играть на свежем воздухе 60 минут в день. К тому же в летний период это особенно приятно делать.

В-третьих, пример для подражания: учите детей о важности здорового образа жизни и рисках, связанных с нездоровым питанием и низкой физической активностью. Покажите на своем личном примере, как легко можно поддерживать здоровый образ жизни.

В-четвертых, регулярные медицинские осмотры: регулярно посещайте врача для мониторинга здоровья ребенка и своевременного выявления возможных проблем. А если у вашего ребенка уже имеется лишняя масса тела, то не откладывайте посещение эндокринолога в долгий ящик.

«Прививая детям здоровые привычки с раннего возраста, родители могут существенно снизить риск развития диабета в будущем и обеспечить своим детям здоровую и счастливую жизнь», — резюмировала детский эндокринолог.

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