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Половина россиян положительно относятся к биометрии при взаимодействии с госорганами

Каждый третий россиянин относится к использованию биометрии негативно

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Алексей Даничев/РИА Новости

Более половины (50,8%) опрошенных россиян в целом положительно относятся к использованию биометрических технологий при взаимодействии с государством. К такому выводу пришли исследователи Центра технологий государственного управления ИПЭИ и Центра социально-политического мониторинга ИОН Президентской академии. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Под биометрией подразумеваются отпечатки пальцев, сетчатка, радужная оболочка глаза и форма ладони.

В настоящее время 49,7% опрошенных российских граждан сталкивались с предложением сдать биометрические данные при взаимодействии с госорганами, с банками или по месту работы (учебы). При этом 27,1% граждан, получив такое предложение, сдавали биометрические данные, а 22,6% не сдавали. При взаимодействии с госорганами и учреждениями, в том числе с государственными информационными системами, процедуру биометрической идентификации (подтверждения) своей личности применяли 28,8% опрошенных, из которых 51,4% убедились в ее полезности, а 48,6% ее пользу не отмечают, говорится в исследовании.

Исследование также выявило, что каждый третий (34,7%) опрошенный относится к использованию биометрии негативно, а каждый десятый (10,5%) ничего о биометрических технологиях не знает. Негативное отношение к использованию биометрических технологий для идентификации личности при взаимодействии с госорганами и учреждениями в большей степени связано с опасениями избыточного цифрового контроля со стороны государства и возможной утечки персональных данных, мошенничества с их использованием.

Ранее эксперт заявила, что беспарольная аутентификация становится все более популярной.

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