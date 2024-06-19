Больше всего боятся старения россияне в возрасте от 18 до 25 лет

Большинство (63%) жителей России не испытывают страх перед процессом старения и относятся к нему спокойно, а пятая часть (20%) вовсе не задумываются об этом вопросе. Это показало исследование медтех-сервиса Budu, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лишь 17% респондентов ответили, что боятся старения. При этом большинство из них (70%) — это люди в возрасте от 18 до 25 лет. Также высокая тревожность за приближение преклонного возраста отмечается среди респондентов 26-35 лет (15%), а также 36-45 лет (7%), 46-55 лет (4%) и старше 55 (4%).

Чаще всего страх старения вызван риском потери самостоятельности и дееспособности: так ответили 42% респондентов. Среди других причин для беспокойства 35% назвали ухудшение внешнего вида, 27% — развитие серьезных заболеваний, 21% — изменений в мозговой деятельности и мышлении. Снижение активности и изменение образа жизни из-за старости пугает 15% россиян, страх перестать контролировать свое тело и стать зависимым от окружающих испытывают 12%, а 4% боятся одиночества.

71% из тех, кто не боится старения, ответили, что им помогает в этом принятие старения как естественного процесса. 12% респондентов уверены, что возраст никак не связан со старением. Каждый десятый (10%) внимательно следит за своим здоровьем, посещает врачей и соблюдает рекомендации. 6% заявили, что обладают хорошей генетикой, что позволяет им не беспокоиться о старении, еще 4% вкладывают ресурсы в свое физическое состояние и используют antiage-меры.

«В последние годы мы видим все более явный тренд на внимательное отношение к своему здоровью среди россиян. Это помогает чувствовать себя лучше не только физически, но и ментально — не беспокоится о старении. Наш опрос показал, что треть россиян (33%) борются со страхом с помощью фитнеса и спорта, а также здорового питания. А пятая часть (21%) регулярно проходит медицинские обследования, чтобы не допустить развития серьезных заболеваний. Профилактика и своевременная диагностика заболеваний — это очень важный фактор сохранения благополучия в области здоровья. Сегодня россиянам доступны различные технологии для контроля здоровья в удобном формате в виде приложений, ИИ-помощников, телемедицины и носимых устройств», — рассказала Елена Зяблова, главврач medtech-сервиса Budu».

14% россиян избавиться от страха старения помог отказ от вредных привычек, 7% употребляют в пищу витамины и биологические добавки с этой целью, 5% живут в экологически чистом районе или часто бывают на природе, а 3% прибегают к косметологическим процедурам. По 1% набрали традиционные методы укрепления здоровья, такие как закаливание, и инновационные инструменты: генотесты, приложения для контроля здоровья и другое.

При этом 19% не принимают никаких мер и не планируют. Еще 8% собираются начать делать это в будущем. При этом большая часть опрошенных (42%) начали пытаться «отсрочить» старение уже в 18-25 лет. 21% – с 25-35, 20% – с 35-45, а 17% задумались об этом уже после 45 лет.

По данным опроса, большинство россиян (74%) тратят на поддержание молодости своего организма до 5 тыс. рублей в месяц. Почти четверть (23%) – от 5 до 30 тыс. рублей.

По мнению россиян, для борьбы со старением должны более активно развиваться следующие области: препараты по борьбе со старением (32%), технология восстановления ДНК (25%), использование стволовых клеток для омоложения (21%). Еще 8% проголосовали за процедуры с использованием крови и 4% — за развитие криомедицины.

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