В России выявили 26 производителей икры, о которых государству не было известно

В России выявлено 26 предприятий на рынке производителей икры, которые ранее не отражали свою деятельность в других государственных системах. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЦРПТ (Оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«Оценка количества участников рынка по выданным свидетельствам о госрегистрации не показывает весь объем рынка, поскольку многие предпочитают оставаться «в тени». Сейчас, на примере икры, мы видим, что отсутствие возможности реализовывать свою продукцию без маркировки, побудило этих производителей заявить о себе. Все 26 предприятий прошли регистрацию в качестве производителей в системе «Честный знак» и описали карточки товаров. 11 из них уже подают в систему маркировки отчеты о своей производственной деятельности», — пояснила Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукцией ЦРПТ.

По данным оператора, на сегодняшний день в системе маркировки числятся около 22,3 тыс. участников оборота на рынке икры, в том числе 737 производителей и импортеров.

«С каждым новым этапом обязательных требований по маркировке формируется объективная картина о рынке — теперь мы можем оценивать как реальное количество участников оборота, так и фактические объемы импорта, производства и уже в ближайшее время — объемы потребления икры в России», — заключила представитель ЦРПТ.

Маркировка красной и черной икры стартовала в России с 1 мая 2024 года. С этой даты производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить коды маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после 1 мая, и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот. Обязательной передача сведений о выводе товара из оборота начнется 1 апреля 2025 года.

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