Почти половина российских компаний назвали главным вызовом дефицит персонала

Дефицит персонала остается одним из главных вызовов для работодателей — 44% опрошенных заявили, что уровень текучести персонала в их компании варьируется от 20% до 30% в год. Это показало исследование HR-холдинга Ventra, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В каждом пятом случае (20%) этот показатель составляет 30-50%, еще 17% респондентов рассказали, что уровень текучести не превышает 20% в год, а в 11% случаев она не достигает и 10%. При этом 8% компаний расстались с половиной сотрудников по итогам 2023 года.

При этом, несмотря на важность подбора кандидатов (75%), для 72% компаний бренд работодателя и корпоративная культура стали одним из главных направлений HR-стратегии в 2024 году. Кроме того, в числе актуальных векторов были выделены обучение и развитие персонала (58%), оптимизация расходов на ФОТ (44%) и цифровизация (28%).

О росте инвестиций в HR-бренд в 2023 году рассказали 72% опрошенных — 50% отметили незначительный прирост, а 22% заявили об активном увеличении финансирования. В 2024 году это направление остается приоритетным — 39% компаний готовы значительно повысить затраты на бренд работодателя, а 47% работодателей будут придерживаться уровня инвестиций 2023 года.

При этом большинство (64%) работодателей считают, что HR-бренд их компании развит слабо, а в 14% случаев — не развит вообще. Только 22% респондентов охарактеризовали бренд работодателя как сильный.

Главной задачей HR-бренда специалисты считают удержание сотрудников (89%), а также оптимизацию стоимости подбора кандидатов (72%). Среди ключевых направлений также было отмечено повышение конкурентоспособности компании (64%). В числе других задач бренда работодателя респонденты упомянули работу над репутацией (47%) и узнаваемостью бренда (42%).

Опрошенные Ventra компании считают, что HR-бренд в большей степени влияет на удержание и привлечение кандидатов поколения Y в возрасте 24-42 лет (67%), в меньшей степени — на кандидатов поколения Z в возрасте 14-24 лет (25%) и Х в возрасте 43-63 лет (8%). В основную категорию кандидатов, на которых влияет образ работодателя, входят начинающие специалисты и линейные сотрудники (50%), а также менеджеры среднего звена (33%). Руководители высшего звена — в меньшинстве (17%).

Согласно исследованию, больше всего HR-бренд важен для удержания кадров в сфере продаж и клиентских сервисов (72%), на втором месте — IT (47%), на третьем — производство (42%). Треть опрошенных (36%) выделила важность HR-бренда для удержания специалистов маркетинга и PR, а еще 33% — для сотрудников закупки и логистики.

«HR-бренд сегодня — не только способ отразить корпоративные ценности и отстроиться от конкурентов, это важный элемент экономики подбора на крайне дефицитном рынке труда. Об эволюции роли HR-бренда для бизнеса свидетельствует и тот факт, что опрошенные нами работодатели отметили важность HR-бренда для удержания не только «белых воротничков», но и представителей массовых трудовых профессий, например, производственных специальностей», — прокомментировала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

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