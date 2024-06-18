В Карелии мужчина с битой напал на женщину с младенцем в коляске

Житель Карелии предстанет перед судом за нападение на женщину с младенцем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Лахденпохья. Женщина отправилась на прогулку и взяла с собой маленького сына, который ехал на коляске. Около дома на улице Ленина она заметила двоих агрессивных мужчин-дебоширов.

Оба приблизились к молодой матери и стали размахивать битами у нее перед лицом. Молодые люди угрожали, что ударят новорожденного.

«Своими противоправными действиями фигуранты подвергли женщину сильному стрессу и испугу за свою жизнь и жизнь малолетнего сына», – поделились в ведомстве.

В отношении обоих возбудили уголовные дела. В действиях первого усмотрели признаки хулиганства. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении второго находится на завершающей стадии.

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