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Ураган сорвал крышу техникума в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ураган снес крышу техникума

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Телеграм-канал Нижний Новгород | Новости NN.RU

В Нижнем Новгороде во время урагана ветром сорвало часть крыши учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал NN.ru.

По информации Telegram-канала, во время непогоды с Сормовского механического техникума сорвало часть крыши. При этом обломки упали на припаркованные рядом автомобили. На кадрах с места происшествия видно, что на месте находятся сотрудники экстренных служб.

До этого в Екатеринбурге крышу продуктового магазина сорвал сильный ветер. Инцидент произошел на Проезжей улице. У продуктового магазина «Монетка» сильным ветром сорвало крышу и ее часть приземлилась на автомобиль, припаркованный у здания. На кадрах с места происшествия видны обломки крыши, разбросанные у входа в торговую точку. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее в Татарстане ветер оторвал крышу от здания школы.

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